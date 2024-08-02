ИИ запустили в космосе на суперкомпьютере
NASA обеспечило доставку на МКС большой языковой модели ИИ (LLM), разработанной американской компанией Booz Allen Hamilton. Модель ИИ развёрнута на базе суперкомпьютера Hewlett Packard Enterprise, предназначенного для экспериментов на орбите.
Модель ИИ, разработанная Booz Allen Hamilton, призвана помочь астронавтам в решении вопросов и устранении проблем на МКС. Разработка нужна, чтобы астронавты могли обращаться к инструкциям по обслуживанию станции без устройств и получать актуальные и быстрые ответы.
Космический суперкомпьютер Hewlett Packard Enterprise (HPE) Spaceborne Computer-2 был запущен в феврале 2021 года. Система обеспечивает инфраструктуру для проведения передовых экспериментов, включая ИИ и машинное обучение в космосе. Система обрабатывает данные на орбите и отправляет на Землю только глубокие и верифицированные выводы, что сокращает время передачи данных.