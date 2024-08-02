Под ледником в Антарктиде нашли необычные геометрические узоры

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции нашли под шельфовым ледником Дотсона в Западной Антарктиде необычные структуры длиной до 400 метров, напоминающие капли. Об этом сообщает The New York Times.

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В 2022 году научный коллектив использовал дистанционно управляемый аппарат с сонаром для тщательного сканирования нижней поверхности ледника. Это позволило создать наиболее детализированное изображение подледной структуры.

Оказалось, что основание ледника покрыто причудливыми узорами, напоминающими капли, выступающие из неровных пиков и впадин во льду. Эксперты полагают, что эти формы возникли из-за неравномерного таяния льда. Вода, текущая вдоль нижней стороны ледника, двигалась под воздействием вращения Земли.

Ученые также выяснили, что ледник тает наиболее интенсивно в местах, где подводные течения размывают его основание. Исследователи объяснили, что трещины в леднике позволяют талой воде подниматься на поверхность, ускоряя процесс таяния.

Шельфовый ледник Дотсона существенно уменьшился за последние 25 лет. Его таяние ежегодно добавляет 40 миллиардов тонн пресной воды в Южный океан, что усугубляет проблему подъема уровня моря.

Ученые выразили обеспокоенность возможным быстрым разрушением ледника в ближайшие десятилетия. Это может привести к повышению уровня моря на 3,4 метра.