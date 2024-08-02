Анонсирован полет космонавта Пескова на МКС на Crew Dragon

Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков полетит на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon в феврале 2025 года, сообщили в российской госкорпорации со ссылкой на сообщение NASA.

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"Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков по соглашению о перекрестных полетах отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon в феврале 2025 года. Вместе с Кириллом Песковым в экипаж миссии Crew-10 включены астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси", - сообщили в госкорпорации.



В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях "Союз МС". Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания соответственно российского и американского сегментов станции.