Ученые нашли новый источник полезных наночастиц селена

Российские учёные обнаружили бактерии, производящие полезные для иммунитета наночастицы селена

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Учёные из СФУ и Института биофизики Сибирского отделения РАН сделали интересное открытие: нашли бактерии-«светлячки», которые могут производить наночастицы. Эти микроорганизмы, известные под названием Photobacterium phosphoreum, вырабатывают наночастицы селена. Селен важен для иммунной системы и щитовидной железы человека, а его нехватка может привести к проблемам со здоровьем, таким как задержка развития у детей.

Исследования показали, что эти биолюминесцентные бактерии идеально подходят для мониторинга уровня селена в воде. Когда концентрация селена высокая, их свечение уменьшается, что делает их полезными для проверки загрязнения. Кроме того, бактерии могут превращать токсичные соединения в безопасные формы, что также полезно для очистки окружающей среды.

Бактерии-«светлячки» с их наночастицами могут найти применение не только в науке и медицине, но и в других областях, таких как производство полупроводников и косметология. Эти уникальные свойства открывают новые перспективы для использования в различных технологиях и промышленных процессах.