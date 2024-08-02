Начало пандемии холеры в начале XX века связали с Эль-Ниньо

Новое исследование показало, что Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториального пояса Тихого океана в сочетании с изменениями в атмосфере этих районов — могло способствовать появлению и распространению новых штаммов холеры в начале XX века. Работа опубликована в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

© InScience

В 1961 году началась седьмая холерная пандемия, которая достигла своего пика в 1970 году. Из-за этого заболевания умерло более 1 миллиона человек. Эту пандемию вызвал V. cholerae biovar eltor — новый на тот момент штамм холеры. Причины предыдущих шести пандемий холеры неясны, однако некоторые ученые предполагают, что аномальные климатические условия (например, высокие температуры) могли сыграть свою роль в распространении мутировавшего вируса.

Исследователи проанализировали исторические записи климатических условий и случаев смерти от холеры в различных регионах Индии во время шестой пандемии холеры, которая длилась с 1899 по 1923 год. Оказалось, что повышение смертности от холеры с 1904 по 1907 год происходило тогда же, когда в Индии были аномально высокие температуры и уровни осадков. Эти погодные условия были связаны с явлением Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториального пояса Тихого океана в сочетании с изменениями в атмосфере этих районов. Эти результаты подтверждают, что из-за аномальных климатических явлений могли появляться и распространяться новые штаммы холеры.

С помощью стандартных моделей прогнозирования климата специалисты изучили, способно ли современное изменение климата повлиять на холеру. Анализ показал, что более изменчивый климат из-за глобального потепления может повысить вероятность появления новых штаммов до 2100 года.