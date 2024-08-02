Samsung улучшит камеры в линейке Galaxy S25

В ходе последнего отчета о доходах Samsung подтвердила, что Galaxy S25 будет иметь ведущие в отрасли характеристики.

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Вице-президент Samsung MX Даниэль Араухо отметил, что смартфон получит улучшенные камеры и дисплеи, а также передовой процессор и память для улучшенной работы ИИ.

Ожидается, что Galaxy S25 Ultra будет оснащен 200-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным зумом и 50-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой.

Процессор Galaxy S25 Ultra — Snapdragon 8 Gen 4 с ядрами Qualcomm Oryon. Модели Galaxy S25 и S25+ будут использовать Exynos 2500 в большинстве стран.

Samsung также работает над улучшением ИИ-функционала и улучшением качества взаимодействия с устройствами.

Компания недавно объявила о планах по приобретению британской AI-фирмы Oxford Semantic Technologies.