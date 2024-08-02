В «Перекрестке» появились умные весы с ИИ

X5 Group начала пилотное тестирование весов с искусственным интеллектом в сети магазинов «Перекресток». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

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На данный момент весы с ИИ установлены в 10 магазинах Москвы и Московской области. Устройства используют машинное зрение и алгоритмы ИИ для распознавания весовых товаров, даже если они находятся в пакете.

Информация о товаре отображается на экране весов.

Разработчики утверждают, что новые технологии сократят время взвешивания товаров до 8-10 секунд по сравнению с обычными 12-15 секундами. Также планируется уменьшить количество ошибок, которые совершают покупатели при самостоятельном выборе товара на дисплее.

Представители X5 Group пока не уточнили, как долго продлится тестирование и будет ли оно распространено на другие регионы.