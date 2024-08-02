В РФ на работу YouTube за два дня пожаловались 15 тысяч пользователей

В России на работу видеохостинга YouTube к 7 утра 2 августа пожаловались 1 238 пользователей, за два дня — 15 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ».

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1 августа о плохой работе видеохостинга сообщили 14 116 пользователей.

По данным сервиса, порядка 24% жалоб на работу YouTube приходятся на Москву, 10% — на Санкт-Петербург, 6% — на Краснодарский край, 4% — на Московскую область.

Сбой, зафиксированный 1 августа, коснулся пользователей приложения на операционных системах iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. Пользователи не могут посмотреть видеоролики.

Позднее в Google заявили, что массовые сбои в работе YouTube в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» с их стороны.

31 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин призвал отказаться от YouTube в пользу российских аналогов. В РФ существуют несколько аналогичных американскому сервису видеохостингов. Это, например, Rutube, «VK Видео» и «Платформа», которую в конце июня представила IT-компания Rteam.