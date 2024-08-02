Apple потребовала от Минюста США закрыть антимонопольное дело

Apple обратилась в Минюст США с требованием прекратить антимонопольное дело, открытое в мае 2024 года. Юристы вендора отправили ведомству запрос на прекращение дела в силу несоответствия антимонопольному законодательству.

Как отмечается в материале портала 9to5Mac, иск Минюста не соответствует юридическим стандартам, необходимым для доказательства нарушения Раздела 2 Закона Шермана (объявление незаконным всякое препятствие свободе торговли в форме треста или путём сговора), что, по словам юристов Apple, не доказано. Apple поставила под сомнение обоснованность иска Минюста, утверждая, что он нанесёт ущерб инновациям и лишит потребителей конкурентных преимуществ, которые отличают iPhone.