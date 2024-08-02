Обнаружен неизвестный колючий слизень возрастом около 514 млн лет

Британские палеонтологи из Оксфордского университета совместно с коллегами из Китая открыли новый вид ископаемых моллюсков, обитавший во времена кембрийского периода около 514 млн лет назад. Найденному существу дали имя Shishania aculeata, или шишания. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

© Газета.Ru

Окаменелость обнаружили на юге Китая. Как показало изучение находки, Shishania aculeata имел плоское овальное тело длиной три сантиметра и шириной два сантиметра.

По словам команды, древний предок современных моллюсков был лишен раковины, но обладал колючей броней из хитина.

Ученые обнаружили микроскопические детали внутри конических шипов животного. Оказалось, что иглы шишаний были покрыты микроворсинками для увеличения площади их поверхности.

Исследователи добавили, что шишании обладали методом секреции твердых частей, напоминавших 3D-принтер, с помощью которого доисторические моллюски «печатали» свою защитную оболочку.

Представители команды уточнили, что механизмы, обнаруженные у шишаний, сегодня встречаются у кольчатых червей, которые имеют мало общего с нынешними моллюсками.