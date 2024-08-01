Лунный зонд NASA смог передать лазерный импульс на «умерший» японский аппарат SLIM

Автоматический межпланетный зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) всё-таки передал лазерный импульс на миниатюрный ретрорефлектор, установленный на борту посадочного модуля SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), который находится на Луне. До этого LRO восемь раз пытался передать сигнал SLIM.

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Японский аппарат «умер» на Луне после очередной лунной ночи, пробыв на спутнике и так слишком большое время, на которое не был рассчитан. Задача аппарата NASA была связаться с японским модулем, но трудность была в том, что SLIM прилунился под неправильным углом, на бок, поэтому LRO было трудно попасть в крошечный ретрорефлектор, прикреплённый в верхней части модуля.

JAXA работало в коллаборации с NASA для определения, как расположен и в какую сторону ориентирован SLIM, а специалисты американского ведомства рассчитали, когда траектория орбиты LRO позволит попасть в ретрорефлектор SLIM. В итоге это получилось с девятой попытки, пролетающим американским аппаратом был успешно отправлен лазерный импульс японскому модулю, и лазер отразился от ретрорефлектора.