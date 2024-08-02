NASA столкнулось с проблемами при подготовке к запуску станции на Луну

Счётная палата США опубликовала аудиторский отчёт по подготовке NASA к запуску на Луну станции Gateway. Согласно документу, NASA столкнулось с рядом принципиальных проблем, затрудняющих продвижение миссии.

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В 2027 году агентство должно отправить на спутник Земли лунную станцию Gateway, состоящую из системы блоков; стоимость этого этапа программы подготовки к миссии Artemis 4 составляет $5,3 млрд. Но даже не сумма вызвала проблемы, а техническая сторона.

Счётная палата сообщила, что запуск двигательного и жилого отсеков станции, намеченный на декабрь 2027 года, может столкнуться с серьёзными трудностями ввиду слишком большого веса этих составляющих станции. Вес необходимо снизить, иначе велика вероятность невозможности достичь «правильной лунной орбиты после их запуска».

Кроме того, Счётная палата порекомендовала последовательно учитывать этапы реализации миссии Artemis 4: сначала необходимо удостовериться в реалистичности планов по запуску Gateway, как это изначально задумано, и тольк после этого рассчитывать последующие действия по высадке астронавтов на Луну.