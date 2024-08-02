Ученые нашли способ снизить эффект укачивания в VR-шлемах

Российские и мексиканские учёные сделали шаг вперёд в области виртуальной реальности, разработав технологию, которая помогает снизить эффект укачивания, часто возникающий при использовании VR. Этот дискомфорт возникает из-за несоответствия между тем, что мы видим в виртуальной реальности, и тем, что чувствует наш вестибулярный аппарат.

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Новая методика включает использование ИИ для точного отслеживания движений глаз пользователя, что позволяет VR-системам более точно подстраиваться под их взгляд.

Исследования проводились совместно Московским университетом и Монтеррейским технологическим институтом, и результатом стала нейросеть, способная лучше предсказывать, где и как перемещается взгляд.

Эта инновация обещает не только уменьшить чувство укачивания, но и расширить возможности применения VR в таких областях, как обучение пилотов и управление сложными системами. По словам Виктора Чертополохова из Центра виртуальной реальности МГУ, улучшенная симуляция делает виртуальную реальность более комфортной и эффективной для профессионального обучения.