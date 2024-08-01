Российские ученые нашли способ увеличить эффективность сжигания топлива

Томские учёные изучили механизм испарения «сидячих капель», полученные данные помогут в производстве двигателей и лекарств

Учёные из лаборатории тепломассопереноса Томского политехнического университета (ТПУ), раскрыли, как происходят процессы испарения «сидячих капель». Эти исследования могут кардинально изменить подходы к эффективному сжиганию топлива и разработке технологий для точной доставки лекарств, как сообщается в пресс-релизе Минобрнауки РФ.

Специалисты создали новую математическую модель, которая детально описывает, как капли жидкости нагреваются и испаряются. В отличие от прежних моделей, эта учитывает все механизмы переноса тепла и массы, что помогает точнее прогнозировать процессы прогрева и испарения. Эти данные могут быть полезны не только для улучшения сжигания топлива, но и в медицине —, например, для разработки методов доставки лекарств прямо в нужные участки организма.

В рамках экспериментов учёные исследовали испарение капель воды и этанола на нагреваемой пластине из алюминиево-магниевого сплава. Они установили три основных режима испарения: растекание, закрепление и смешанный режим. Благодаря этому, они смогли предложить критерии перехода между этими режимами и получить важные данные о том, как капли взаимодействуют с различными температурами и материалами. Это открытие имеет потенциал для создания новых технологий как в энергетике, так и в медицине.