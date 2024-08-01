Ученые выяснили, какой бумагой легче всего порезаться

Как ни крути, но порез бумагой — это больно. При этом некоторые виды бумаги чаще травмируют пальцы, чем другие.

Известно, что проще всего порезать палец бумагой из журналов, книг, писем. Напротив, тонкая папиросная бумага или более толстый материал, используемый для открыток с меньшей вероятностью травмируют вас.

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В ходе экспериментов учёные также обнаружили, что опаснее всего для наших пальцев бумага для матричных принтеров. К счастью, сегодня она используется редко. На втором месте оказалась журнальная бумага.

Определённую роль в риске пореза играл и угол среза. Бумага, которую разрезали вниз и поперёк, чаще наносила травмы желатиновой копии человеческой ткани.