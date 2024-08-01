В тонком диске Млечного Пути обнаружили древние объекты

Астрономы из Института астрофизики имени Лейбница в Потсдаме (AIP) обнаружили, что тонкий диск Млечного Пути начал формироваться на несколько миллиардов лет раньше, чем предполагалось. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

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Ученые проанализировали данные третьего выпуска космического телескопа Gaia, которые охватывают более 800 тысяч звезд в окрестностях Солнца, находящихся примерно в 3200 световых годах от него. Для того, чтобы найти древние объекты, астрономы применили новый метод машинного обучения, который объединяет разные типы данных для получения точных характеристик светил, включая возраст, химический состав и галактическую орбиту звезд.

Оказалось, что в тонком диске галактики присутствует большое количество очень старых звезд, возраст которых превышает 10 миллиардов лет. Эти звезды образовали тонкий диск Млечного Пути менее чем через один миллиард лет после Большого взрыва, что значительно раньше традиционно принятого периода начала его формирования 8-10 миллиардов лет назад.

Некоторые из этих звезд содержат больше металлов, чем Солнце, что свидетельствует о быстром обогащении металлами на ранней стадии эволюции галактики. Это также указывает на интенсивное звездообразование, происходящее в Млечном Пути на ранних этапах его истории.

Ученые предполагают, что тонкий диск Млечного Пути является древней структурой и мог формироваться параллельно с галактиками с высоким красным смещением (то есть на большом удалении), наблюдаемых с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и радиотелескопа Atacama Large Millimeter Array (ALMA).