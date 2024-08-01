Флагманский iPhone 15 Pro подешевел в России на 55 тысяч рублей

Современный флагманский смартфон Apple стали продавать в России более чем на 55 тыс. руб. дешевле. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

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Осенью на старте продаж стоимость iPhone 15 Pro начиналась от 150 тыс. руб. Летом 2024 года стоимость этой модели опустилась ниже 95 тыс. руб., а в некоторых случаях составляет 82 тыс. руб.

За эти деньги пользователь получает актуальный смартфон, оснащенный 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с динамической частотой до 120 Гц, флагманским чипсетом Apple A17 Pro, который может запускать игры консольного уровня, основной камерой на 48 Мп, скоростным разъемом USB Type-C и кнопкой действия, которая заменила переключатель беззвучного режима. От базовых моделей iPhone 15 Pro также отличается использованием титанового корпуса с закругленными боковыми гранями.

Стоимость iPhone 15 Pro в России зависит от цвета, объема памяти, количества и типа поддерживаемых SIM-карт и региона, для которого предназначался смартфон. Самые дешевые, как правило, американские модели, которые поддерживают только eSIM и не предусматривают возможность использования физической SIM-карты.