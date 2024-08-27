Какой химикат — самый опасный в мире?

Пожалуй, каждый человек знает о том, какие химикаты опасны. Химическое оружие, бытовой хлор, ботулотоксин… Но как ученые выясняют, какой из них — самый смертоносный? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

При оценке опасности химикатов главную роль играют два фактора: эффект и воздействие. Какая доза станет смертельной и что именно она сделает с организмом? Нервнопаралитические вещества считаются самым токсичными видами химоружия из-за крошечных лимитов токсичности и быстродействия. 10 миллиграммов VX достаточно, чтобы вызвать смерть в течение минут.

Однако от них погибает гораздо меньше людей, чем, например, от отравления обычной бытовой химией, вроде отбеливателей и дезинфицирующих средств — куда менее смертоносных и быстродействующих. Некоторые безобидные химикаты могут стать опасными при смешении. И это лишь два примера, которые подчеркивают важный момент: чтобы оценить опасность, нужно понять, как часто химикат встречается.

Помимо этого, многие потенциально вредные вещества не причинят никакого урона, если знать, как с ними обращаться. Кухонным ножом можно легко порезаться по неосторожности — и то же самое применимо к химикатам. Даже самый смертоносный яд не представляет опасности, если с ним никто не столкнется. По этой причине ботулотоксин, VX и трифторид хлора обладают очень маленькой степенью риска.

Также важно учитывать, что некоторые опасные химикаты нужны человеческому организму в маленьких дозах. Обычная кухонная соль — идеальный пример. В маленьких объемах она помогает поддерживать ионный баланс организма, а в высоких способна вызвать серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до отказа сердца.

По этой причине даже определение потенциально вредных химикатов — непростая задача, т.к. тысячи разных веществ могут теоретически представлять угрозу. Хлорка постоянно используется в качестве дезинфицирующего средства для плавательных бассейнов, но это не мешало применять ее как химическое оружие во времена Первой мировой, где она вызывала тяжелые химические ожоги и раздражение дыхательных путей. Разница в том, что в бассейны добавляют совсем немного хлора, который растворяется в воде. Категория риска здесь — газообразная форма вещества.