Apple призвала обновить все iPhone

Компания Apple выпустила крупное обновление для iPhone, исправляющее десятки ошибок безопасности. На это обратило внимание издание Lifehacker.

Журналисты медиа заметили, что обновление iOS 17.6 было доступно части пользователям еще в начале недели, но многие не обратили на него внимания из-за релиза новой бета-версии iOS 18. Апдейт включает в себя исправление около 30 ошибок, связанных с безопасностью.

«Это обновление содержит важные исправления ошибок и патчи безопасности и рекомендуется для всех пользователей», — уточнили в Apple. Таким обазом, в корпорации призвали всех владельцев смартфонов обновить свои устройства.



Также в материале говорится, что патчи безопасности вышли также для смартфонов, которые не поддерживают iOS 17. Так, для старых iPhone инженеры Apple представили обновления iOS 16.7.9 и iOS 15.8.3.

В заключении журналисты Lifehacker сообщили, что с обновлением на iPhone добавили функцию Catch Up, которая отображает на заблокированном экране результаты спортивных событий. Однако она работает только с подпиской MLS Season Pass, доступной в Северной Америке.

Ранее источники Reuters рассказали, что искусственный интеллект (ИИ) компании Apple был обучен на основе процессоров Google. Оборудование Google позволило Apple создать более продвинутые модели, чем она рассчитывала.