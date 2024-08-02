Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Российский робот установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика, собрав его всего за 0,203 секунды.

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Предыдущий рекорд, установленный роботом от японской компании Mitsubishi Electric Corporation, составлял 0,305 секунды. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

«Рекорд был установлен на специальном мероприятии 5 июля 2024 года. Робот был спроектирован специально для этой задачи, используя общедоступные компоненты, включая моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок», – сказал разработчик робота, специалист «Яндекса» Александр Кротов.



За время, которое робот тратит на сборку кубика, человеческий мозг успевает лишь осознать увиденное изображение, а глаз – моргнуть. Рекорд человека в спидкубинге составляет 3,13 секунды.

«Чтобы побить мировой рекорд, я оптимизировал код робота и настроил его так, чтобы его компоненты взаимодействовали максимально быстро. Я использовал специализированные драйверы для управления разными элементами робота, включая моторы, которые быстро набирают высокую скорость», – сказал Кротов.



В «Яндексе» Кротов занимается разработкой инфраструктуры языковых нейросетей, используемых в различных продуктах компании, включая «Поиск» и «Нейро».