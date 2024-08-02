Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Российский робот установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика, собрав его всего за 0,203 секунды.
Предыдущий рекорд, установленный роботом от японской компании Mitsubishi Electric Corporation, составлял 0,305 секунды. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».
«Рекорд был установлен на специальном мероприятии 5 июля 2024 года. Робот был спроектирован специально для этой задачи, используя общедоступные компоненты, включая моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок», – сказал разработчик робота, специалист «Яндекса» Александр Кротов.
За время, которое робот тратит на сборку кубика, человеческий мозг успевает лишь осознать увиденное изображение, а глаз – моргнуть. Рекорд человека в спидкубинге составляет 3,13 секунды.
«Чтобы побить мировой рекорд, я оптимизировал код робота и настроил его так, чтобы его компоненты взаимодействовали максимально быстро. Я использовал специализированные драйверы для управления разными элементами робота, включая моторы, которые быстро набирают высокую скорость», – сказал Кротов.
В «Яндексе» Кротов занимается разработкой инфраструктуры языковых нейросетей, используемых в различных продуктах компании, включая «Поиск» и «Нейро».