Пользователей Telegram призвали отключить новую функцию в мессенджере

Появившийся в мессенджере Telegram встроенный веб-браузер следует отключить сразу из-за нескольких причин, в том числе ради удобства и безопасности. Об этом сообщает портал iGuides.

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Отмечается, что отсутствие системы антифишинга Google Safe Browsing делает браузер уязвимым для фишинговых атак. Кроме того, браузер использует собственное хранилище cookie, что потребует повторного входа на сайты, чем могут воспользоваться мошенники.

Также в браузере Telegram нет встроенного блокировщика рекламы и нет поддержки сторонних, он не запоминает настройки сайтов, разрешения на пуш-уведомления, геолокацию или использование микрофона.

Еще одним недостатком встроенного браузера называют то, что некоторые сайты могут работать некорректно, воспринимая браузер Telegram как устаревшее приложение. Другие могут испытывать проблемы из-за отсутствия ряда API.

В iGuides советуют отключить встроенный в Telegram браузер, чтобы ссылки открывались в браузере по умолчанию, таком как Safari или Chrome. Для этого нужно открыть Telegram и перейти в настройки. На Android в разделе «Настройки чатов» следует отключить переключатель «Встроенный браузер», а на iOS и iPadOS открыть раздел «Данные и память» — «Браузер» и выбрать нативный.