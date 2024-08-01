Самоуправляемый ИИ научился разбираться в облаках

Американские специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая способна обучаться без вмешательства человека. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает журнал Artificial Intelligence for the Earth Systems.

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Как рассказали ученые, модели ИИ крайне сложно обучить чему-нибудь, ведь для этого человеку потребуется отобрать большое количество данных для примера. Специалисты создали модель, которая способна учиться без вмешательства живого человека.

Судя по исследованию, в качестве примера ученые создали модель и настроили ее на автоматическую интерпретацию входящих данных. Инженеры назвали свое творение самоуправляемым ИИ, который получил в распоряжение миллионы спутниковых снимков. Обладая этими данными, нейросеть смогла изучить изображения и сопоставить облака по типам.

Также инженеры выяснили, что ИИ научился изучать внутреннее строение облаков. Как передают специалисты, пример с облаками «лежал на поверхности», так как ученые делают снимки Земли на протяжении десятилетий и имеют огромную базу данных с фотографиями.

Российские ученые впервые в мире представили публичную базу данных, позволяющую искусственному интеллекту самостоятельно принимать решения и думать. Датасет состоит более чем из ста миллиардов наборов данных.