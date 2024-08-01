Открыта планета, на которой год длится 2 земных дня

Международная группа астрономов обнаружила в звездной системе TOI-1408 уже вторую по счету планету. Она расположена так близко к своей родительской звезде, что год на ней длится чуть более двух земных дней.

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Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, а краткий отчет приводит ресурс Phys.org.

Планета была открыта при помощи спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite, который специализируется на поиске инопланетных миров транзитным методом.

Сигнал был получен на кривой блеска звезды TOI-1408, расположенной на расстоянии около 453 световых лет от Земли. Она примерно на 50 процентов больше и на 30 процентов массивнее нашего Солнца. При этом моложе - ее возраст оценивается в 2,7 миллиарда лет, то есть она почти на 2 миллиарда лет младше нашего Солнца.

В 2023 году на орбите вокруг указанной звезды была обнаружена планета, которая вращается вокруг нее каждые 4,42 дня. Она получила обозначение TOI-1408 b. Из-за своих характеристик, а планета примерно в 2,4 раза больше Юпитера и весит в 1,86 раза больше него, ученые отнесли ее к классу "горячих Юпитеров".

В рамках нового исследования астрономы обнаружили в звездной системе еще одну планету, которая оказалась гораздо ближе к звезде, чем ее соседка. Новый инопланетный мир получил обозначение TOI-1408 c. Он примерно в 2,2 раза больше Земли, а его масса превышает массу нашей планеты приблизительно в 7,6 раза.

Планета совершает оборот вокруг своей родительской звезды каждые 2,17 дня. Столь короткий по земным меркам год объясняется просто - расстояние от планеты до звезды составляет всего 0,036 астрономических единицы. Астрономическая единица - это единица измерения, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.

По словам авторов исследования, открытие небольшой внутренней планеты, такой как TOI-1408 c, на тесной орбите вокруг "горячего Юпитера" - редкая находка. Более того, оно бросает вызов типичным сценариям, предлагаемым компьютерными моделями для таких систем.