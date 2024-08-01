Замедление YouTube в России связали с запуском «Платформы»

Решение о замедлении работы YouTube в России принял Роскомнадзор, при этом VPN не станет простым способом обхода для россиян, поскольку просмотр длинных видеороликов требует большого объема трафика, сообщил в интервью НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В работе видеохостинга YouTube произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ». Большинство пользователей жалуются на то, что YouTube не работает в браузере, cбой также коснулся пользователей приложения на iOS и Android. Однако Зыков подчеркнул, что замедление затронуло только сайт.

«На прошлой неделе скорость замедления должна была достигнуть 40%, сейчас уже 80%-90%. Это делает Роскомнадзор и замедляются только сайт. Власти говорили, что у YouTube устаревшее оборудование в России, из-за которого происходит стагнация сети. На самом деле провайдерам скорее запретили ставить такое оборудование. Ростелеком заявлял, что проблема связана с кэширующими серверами YouTube, то есть с Google global cash. Какое-то время назад Роскомнадзор запрещал ставить их на сети, заявляя, что оно не сертифицировано. По моей информации, в прошлом году представители Google ходили по провайдерам и просили о прямом подключении, чтобы ускорить время загрузки YouTube», - заявил он.



Как добавил собеседник НСН, в России существует множество аналогов YouTube, а блокировка сервиса от Google была неизбежной.

«Компания нарушила в России множество законов, включая закон о цензуре, когда стала блокировать YouTube-каналы российских СМИ. YouTube неоднократно мог быть заблокирован в России, но российские власти с этим не спешили. Теперь, вероятно, блокировка YouTube неминуема. Сначала его начнут замедлять, потом заблокируют. Пока хотят протестировать замедление, чего в России еще не было. Возможно пользователи начнут нервничать и станут переходить на альтернативные платформы. "ВКонтакте" с точки зрения загрузки видео и просмотра демонстрирует сегодня одни из лучших показателей. Также за несколько недель до замедления YouTube был презентован видеохостинг "Платформа", созданный при содействии с Russia Today. Визуально он сильно напоминает YouTube. Его презентация может быть как-то связана с текущим замедлением, но возможно это просто красивое совпадение», - пояснил он.



По словам Зыкова, использование VPN для обхода замедления от Роскомнадзора может дорого обойтись россиянам.

«YouTube в отличие от Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) не запрещен в России. Использование VPN для просмотра длительного контента – дорогое удовольствие. При покупке VPN есть определенный размер трафика, который заложен в тариф. При просмотре YouTube с VPN трафик будет быстро расходоваться», - подытожил он.



Ранее председатель Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко рассказал «Радиоточке НСН», что попытки создать полные аналоги YouTube не будут успешны, пока сама западная платформа работает в России. Он также отметил, что важно пытаться создать что-то новое и удивить пользователей, а не создавать копии.