В Ингушетии нашли скрытый в горах уникальный объект

В горах Ингушетии обнаружили уникальную находку — неизвестное ранее строение. Об этом сообщает «Новости ГТРК Ингушетия 24».

Сооружение обнаружено недалеко от башенного комплекса «Гули» на горе Гийрахье. Двухъярусное строение пристроено к горному хребту. Специалисты предполагают, что оно служило овчарней (желом) для скота. Сооружение отлично сохранилось благодаря естественной защите скалы.

Отмечается, что таким же образам скрыт и другой уникальный памятник — Дзауркъонги-Джел в Верхнем Гули.

Ранее сообщалось, что российские ученые разгадали тайну загадочных фигурок древних воинов, найденных около десяти лет назад у реки в Челябинской области. Фигурки были найдены в Кунашакском районе недалеко от села Карино, и их происхождение долгое время оставалось загадкой.