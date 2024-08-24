Как защитить свои персональные данные: 6 полезных советов

Каждый день мы неосознанно рискуем своими персональными данными, причем как дома, так и в других местах. Портал howtogeek.com рассказал, какие ошибки мы часто совершаем и как можно защитить ценную информацию.

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Подключение накопителей к публичным компьютерам

Компьютеры в библиотеках и интернет-кафе зачастую не имеют надлежащей антивирусной защиты или файерволлов. Учитывая, что этими ПК может пользоваться кто угодно, они часто заражены вредоносными программами. А при подключении внешнего носителя эти программы могут заразить и ваше устройство, даже если вы просто хотите быстренько что-то скопировать. Чтобы избежать лишнего риска, постарайтесь не подключать персональные накопители к незнакомым ПК: заведите для этого отдельную маленькую флэшку. Потом ее можно спокойно отформатировать.

Ненадежные облачные хранилища

Сомнительные облачные хранилища могут стать причиной больших проблем. Платформы с плачевной репутацией нередко страдают от плохого шифрования данных, частых перебоев сервиса и утечек информации. Кроме того, они могут не иметь системы восстановления данных в случае их потери. Перед тем, как оплачивать подписку на облачное хранилище, внимательно проверьте отзывы и историю фирмы на предмет взломов. Убедитесь, что сервис предлагает надежное шифрование и двухфакторную аутентификацию.

Отсутствие резервных копий

Ваш ПК всегда может стать жертвой вредоносного софта или программ-вымогателей, способных взять ваши данные «в заложники». Если заранее не создать резервную копию ценной информации, то ее можно потерять навсегда. По-хорошему, резервные копии стоит хранить на нескольких источниках: если вы сохраните их только на внешнем носителе, они могут потеряться из-за повреждения устройства. Подыщите облачное хранилище, которое послужит запасным вариантом.

Неправильный перенос файлов

При копировании файлов важно проводить процедуру правильно. Например, если вы переносите их при помощи функции «Вырезать», то внезапный обрыв электричества может привести к полной потере данных, т.к. они удаляются из оригинальной директории. Нарушение соединения с внешним носителем также способно повредить информацию. Для того, чтобы не попасть в неудобную ситуацию, всегда копируйте файлы, а не вырезайте их.

Плохая защита хранилища

Даже самое хорошо обустроенное хранилище ничего не стоит, если не защитить его от возможных угроз. Постарайтесь вовремя обновлять операционную систему, держите антивирус и файерволл включенными, всегда шифруйте чувствительные файлы. Помимо этого, не забывайте пользоваться двухфакторной аутентификацией везде, где это возможно.

Неразделенные системные диски

Наконец, если в вашем ПК стоит всего один жесткий диск, на котором и установлена операционная система, и хранятся файлы, его лучше разбить на раздельные секторы. Если система вдруг получит повреждения и вам придется отформатировать диск для ремонта, вы потеряете и другие данные. Желательно отвести под систему и хранение файлов разные секторы одного жесткого диска — так вы сможете очистить один из них, не подвергнув другой риску.