Утечка раскрыла планы DJI на выпуск сверхдешевого дрона Neo

В Сети появилась информация о новом дроне DJI Neo, поддерживающем 4K-разрешение. Согласно данным, обнародованным маркетплейсом Walmart, данный аппарат может стать самым доступным и легким полнофункциональным дроном от DJI. Об этом сообщает издание The Verge.

Согласно утечке, DJI Neo может получить цену всего $329, что по курсу на 1 августа 2024 года равно примерно 28,2 тыс. руб. При этом, если учесть, что это цена комплекта «Fly More», в который входят дополнительные аккумуляторы, зарядная платформа и наплечная сумка, то стоимость базового дрона может быть еще ниже.

Судя по слитым фотографиям упаковки DJI Neo, дрон будет способен снимать видео в разрешении 4K. На снимках также видно, что дрон оснащен защитой пропеллера, что делает его более безопасным для использования в помещении. Также у него есть кнопочный интерфейс для переключения режимов полета.

© Jasper Ellens/The Verge

DJI Neo не складывается в компактную форму, как дроны линейки Mini. При этом он напоминает DJI Avata FPV, что может означать возможность пилотирования от первого лица.

Дата релиза DJI Neo пока неизвестна, но инсайдеры предполагают, что это может произойти в течение нескольких недель.