В России представили «олимпийские» версии смартфонов Apple и Samsung

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила эксклюзивную коллекцию из смартфонов Samsung Galaxy Z Flip6 и iPhone 16 Pro, вдохновленные спортивной и олимпийской тематикой. Об этом сообщает iXBT.

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Отмечается, что коллекция под названием Elegance была разработана с учетом стиля tennis core, который стал особенно популярным в 2024 году благодаря фильму «Претенденты» Луки Гуаданьино с Зендаей в главной роли. Дизайн новых моделей характеризуется преобладанием белого цвета, дополненного зелеными оттенками теннисного корта и летними пастельными тонами. Эти элементы выполнены из премиальной кожи Chevre и Epsom, популярных в ассортименте Hermes, и украшены серебром, золотом и кристаллами Swarovski.

Глава Caviar Сергей Китов отметил, что компания решила создать свою версию Samsung Z Flip6 в стиле tennis core, чтобы удовлетворить спрос поклонников эксклюзивных аксессуаров и спортивного образа жизни.

Стоимость моделей коллекции Elegance варьируется от 539 до 804 тыс. руб. в зависимости от устройства, дизайна и объема памяти. Кроме того, смартфоны Apple доступны в нескольких вариантах — iPhone 15 Pro и Pro Max или iPhone 16 Pro и Pro Max. Последние пока предлагаются лишь для предзаказа и будут доступны уже после их презентации и начала продаж осенью.