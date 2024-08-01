Индия построит станцию для исследования Луны и Марса

Индия на союзной территории Ладакх может построить наземную станцию, предназначенную для отработки технологий исследования Луны и Марса. Об этом сообщает издание The Times of India.

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По мнению индийских ученых, объект на севере Индии будет удовлетворять основным требованиям к наземной отработки технологий исследования дальнего космоса. В частности, пустынно-каменистая высокогорная местность региона практически идеально подходит для моделирования имеющихся на Луне и Марсе условий.

В июле телеканал NDTV со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщил, что Индия начала создание ракеты, предназначенной для доставки человека на Луну.

В том же месяце руководитель заявил, что в 2028 году Индия начнет развертывание собственной околоземной орбитальной станции.