$86.11-0.2293.51+0.22
Почта

"Известия": устаревший софт компаний стал причиной трети успешных кибератак на них

Аналитики назвали устаревший софт компаний причиной трети успешных кибератак на них, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование экспертов.

Устаревший софт стал причиной трети успешных кибератак
© РИА Новости

В 2019 году злоумышленники пользовались этим методом в 18% атак, а в 2023-м цифра выросла до 32%, отметил руководитель исследовательской группы Федор Чунижеков. При этом в период с 2022 по 2023 год устаревший софт использовали для кражи конфиденциальных данных у более 2700 компаний по всему миру.

Помимо этого, несвоевременное устранение уязвимостей несет серьезные риски для корпораций. Например, как выяснили исследователи, в мае прошлого года произошла массовая атака сайтов в доменных зонах ".ru" и ".рф" из-за бреши в "1С-Битрикс". В свою очередь, по аналогичной причине у одной из телекоммуникационных компаний злоумышленники украли данные аккаунтов 36 миллионов клиентов.

При этом самым распространенным методом несанкционированного доступа к защищенной информации в 2023-м стали уязвимости в публично доступных приложениях, как почтовые и веб-сервера или сервера удаленного доступа, рассказал руководитель глобальной команды по реагированию на компьютерные инциденты одной компании Константин Сапронов.

Второе место заняло использование учетных данных пользователей – 29%, на третьем оказалась компрометация через подрядные организации – 7%. Однако фишинговые рассылки не вошли в топ-3, так как их было зафиксировано всего 5%, уточнил Сапронов.

Кроме того, он спрогнозировал рост количества кибератак на организации в будущем.

Между тем Россия возглавила топ стран по числу объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах в Сети по итогам первого полугодия 2024 года. Доля объявлений из РФ составляет около 10%, далее следуют США, Индия, Китай и Индонезия с 8, 7, 6 и 4% соответственно.

По версии экспертов, слитые базы содержат персональные данные учетных записей пользователей, а также коммерческие тайны фирм. При этом авторы 88% объявлений о продаже данных из РФ готовы отдать базы бесплатно.

Наука и техника