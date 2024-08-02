Разгадана тайна смерти «кричащей» египетской мумии

Ученые Каирского университета в Египте провели исследование древней «кричащей» мумии женщины. Она получила известность благодаря необычному выражению лица – ее рот остался широко открытым.

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Женщина скончалась около 3500 лет назад. Ее тело нашли в 1935 году в деревянном саркофаге под гробницей Сенмута – известного архитектора времен правления женщины-фараона Хатшепсут.

Имя «кричащей» мумии не было указано на саркофаге. Предполагается, что она была членом семьи Сенмута.

В ходе нового исследования ученые применили компьютерную томографию и рентгеноструктурный анализ. Они исследовали кожу, волосы и длинный черный парик.

Результаты показали, что при жизни рост женщины составлял 1,55 м. Она умерла в возрасте 48 лет. На костях, в том числе на позвоночнике, сохранились следы артрита. Однако исследователи не обнаружили никаких разрезов для мумифицирования. Все внутренние органы в теле остались на своих местах.

«Это было неожиданностью, поскольку классический метод мумификации в Новом царстве (1550-1069 годы до н.э.) включал удаление всех органов, кроме сердца», – пояснили ученые.



Такие упущения встречались при мумификации бедных людей. Но в данном случае дело было не в экономии. Женщину похоронили с золотыми и серебряными кольцами в виде скарабеев. В состав бальзамирующих составов входили дорогие импортные ингредиенты: можжевеловая смола и ладан, сообщает Frontiers in Medicine.

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Ученые заключили, что открытый рот женщины вряд ли был следствием небрежности бальзамировщиков, которые забыли его закрыть. По их мнению, женщина скончалась в сильных мучениях, и из-за трупного спазма ее лицо осталось таким, каким было в момент смерти.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Египте древнейшую мумию. Ей более 4 тыс. лет.