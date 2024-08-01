Алтайские ледники окрасились в кроваво-красный цвет

Ледники Горного Алтая окрасились в кроваво-красный цвет. Как сообщает РИА Новости, причиной стало цветение водорослей Chlamydomonas nivalis — при отрицательных температурах они приобретают необычный оттенок.

Как отметили в Томском государственном университете, в этом году на льду отмечается особенно активное цветение. По мнению ученых, это может быть последствием изменения климата.

Напомним, что схожая ситуация наблюдалась на Алтае и в 2023 году. Тогда в августе в красный цвет окрасился ледник Актру. Как подчеркивал заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев, изменение цвета ледника приводит к снижению альбедо — отражающей способности ледника, защищающей его от нагревания. Тогда цветение водорослей снизило показатель на 13-17%, что ускорило таяние льдов.