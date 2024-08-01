В продажу поступил один из самых мощных смартфонов 2024 года

Nubia выпустила на международном рынке флагманский игровой смартфон Red Magic 9S Pro, который получил геймерский дизайн и встроенный вентилятор с RGB-подсветкой. Об этом сообщает iXBT.

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На европейском рынке и в ряде других регионов за пределами Китая Red Magic 9S Pro предлагается по цене от $650 (около 55,9 тыс. руб.) за модель с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Смартфон доступен в белом и черном цветах. Версия с 16/512 ГБ встроенной памяти имеет слегка измененный дизайн и стоит уже $800 (около 98,8 тыс. руб.).

Red Magic 9S Pro оснащен разогнанной версией процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, благодаря которому новинка возглавила рейтинг бенчмарка Antutu. Чип Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version является переименованным Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, используемым во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S24, Galaxy Z Flip6 и Z Fold6.

Ключевые характеристики устройства включают 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, подэкранную фронтальную камеру с разрешением 16 Мп, тройную основную камеру на 50, 50 и 2 Мп, а также аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. В Китае устройство было представлено в начале июля.