Нейросеть научили находить дипфейки по улучшению изображения

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) представили уникальный подход к идентификации дипфейков, основанный на обнаружении следов апскейлинга – процесса искусственного улучшения качества видео или фото. Об этом ТАСС поведал ведущий эксперт Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН Дмитрий Левшун.

По словам Левшуна, почти все современные смартфоны активно применяют нейросети для улучшения фотографий, однако в случае с дипфейками, изменения гораздо более существенны. Нейросеть питерских ученых, обученная на новом методе, как раз способна выявить признаки существенного апскейлинга, то есть искусственного повышения качества изображения путем добавления пикселей.

Апскейлинг, как пояснил ученый, используется при создании дипфейков для улучшения качества изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, делая их более реалистичными. Это обстоятельство делает разработанный алгоритм эффективным инструментом для обнаружения искусственно созданного контента.

В ближайших планах ученых – создание обширной базы данных для обучения нейросети выявлять дипфейки по другим признакам. База будет включать три типа дипфейков: полностью сгенерированные изображения, фото с добавленными элементами и модифицированные фото.

Ученые также ведут работу над новой открытой библиотекой интеллектуальных методов для обнаружения поддельных фотографий лиц.