Могут ли хакеры следить за экранами компьютеров с помощью ИИ

Хакеры действительно могут шпионить за тем, что видно на экране компьютера, с помощью искусственного интеллекта. Об этом RuNews24.ru рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, комментируя исследование ученых из Республиканского Университета в Монтевидео (UDELAR).

При этом Ермаков уточнил, что до этого считалось, что технологии шифрования HDMI могут эффективно защищать контент.

«Однако в данном случае они, наверное, не использовались. Считывая электромагнитное излучение HDMI, принимают как радиосигнал и специально обученной нейросетью интерпретируют. Проблема в том, что сигнал цифровой, ранее аналоговые считывали — это было проще. Сейчас вот до цифры добрались», — сказал эксперт.



Согласно исследованию, хакеры могут использовать искусственный интеллект для расшифровки электромагнитного излучения, исходящего от кабелей, которые соединяют компьютеры и мониторы, и таким образом читать с экранов конфиденциальную информацию. Эксперты разработали подобную ИИ-модель, и она смогла декодировать электромагнитное излучение от VGA-, HDMI- или DVI-кабелей на расстоянии нескольких метров.