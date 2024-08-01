Инсайдер показал три варианта расцветки iPhone 16 Pro

В Сети появились фотографии макетов iPhone 16 Pro в трех возможных цветах. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Сонни Диксона.

© Соцсети

На опубликованном снимке iPhone 16 Pro показаны в трех цветах: белый титан, натуральный титан и черный титан. Последний кажется заметно темнее, чем в iPhone 15 Pro.

Многочисленные источники разделились на два лагеря. По данным некоторых инсайдеров, iPhone 16 Pro выйдет в цветах натуральный титан, синий титан, белый титан и черный титан. При этом Минг-Чи Куо заявлял ранее, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут доступны в цветах натуральный титан, розовый титан, белый титан и черный титан. Таким образом, информация отличается относительно синего и розового цвета.

Примечательно, что на опубликованном Диксоном фото отсутствует розовый или синий iPhone 16 Pro. Предполагается, что Apple еще не завершила работу над этим вариантом, так как это совершенно новый цвет.

Презентация смартфонов серии iPhone 16 и других новинок Apple ожидается осенью 2024 года.