В Суздале обнаружено погребение всадника времен Ярослава Мудрого

Редкую находку - погребение мужчины-всадника 25-30 лет, в могиле которого лежали боевой топор, удила, подпружная пряжка и пара стремян - обнаружили археологи при исследовании могильника Гнездилово в Суздале. Об этом сообщил Институт археологии РАН.

© Институт археологии РАН

Исключительность находки заключается в том, что за 170 лет археологического изучения Северо-Восточной Руси найдено лишь 15 погребений со стременами, причем два из них открыты в Гнездилове в 2021 году. Погребение со всадническим снаряжением, открытое в 2024 году - одно из двух захоронений такого рода в землях Северо-Восточной Руси.

"Редкость подобных погребений в древнерусских могильниках связана как с общим архетипом славянского языческого обряда, так и с быстрой христианизацией древнерусской элиты, значительная часть которой уже в XI веке отказалась от помещения в могилы каких-либо предметов, символизировавших социальный статус умершего. Раскопки в Гнездилове дают уникальную возможность во всей полноте восстановить погребальный обряд русской дружины эпохи Ярослава Мудрого", - сказал директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.



Так, экспедиция в Суздале пятый год ведет раскопки могильника Гнездилово - некрополя с погребениями древнерусской элиты, открытого учеными еще в 1851 году.

© Институт археологии РАН