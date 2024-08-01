Блогер уничтожил новый смартфон Samsung, который загорелся при разборке

Техноблогер Зак Нельсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything, опубликовал новое видео, в котором подверг Samsung Galaxy Z Fold6 серии испытаний на прочность.

© JerryRigEverything/YouTube

В первую очередь блогер проверил прочность обоих экранов устройства. По итогу внутренний экран начал царапаться от инструмента с твердостью 2 по шкале Мооса. Кроме того, на гибком дисплее запросто можно оставить царапины с помощью ногтя, а защитная пленка на экране прогорела и деформировалась под воздействием огня зажигалки.

Внешний экран оказался значительно прочнее. Первые царапины появились при воздействии инструмента с 6 уровнем твердости, а более глубокие повреждения — при твердости 7, что соответствует стандартам большинства современных смартфонов. Корпус устройства, включая боковые грани и крышку шарнира, тоже оказался подвержен царапинам.

Для проверки устойчивости к пыли Нельсон насыпал песок на внутренний дисплей и в складки шарнира. Экран не пострадал, однако при сгибании и разгибании был слышен хруст песчинок в механизме. По мнению блогера, пылезащита предыдущей модели была лучше, хотя в прошлых версиях Galaxy Z Fold не было заявлено защиты от пыли, а в новинке имеется сертификация IP48.

Испытание на сгибание Galaxy Z Fold6 прошло успешно. В сложенном состоянии смартфон остался монолитным, а в раскрытом немного поддался при сгибании в обратную сторону, но на экране и корпусе не появилось повреждений.

Кроме того, когда Нельсон пытался отсоединить экран от корпуса смартфона, под дисплеем вспыхнуло небольшое пламя и было заметно задымление. Завершив тест, Нельсон разобрал устройство, не проявляя особой осторожности, что свидетельствует о его намерении не восстанавливать смартфон. В заключение блогер отметил высокую «живучесть» гаджета, но рекомендовал держать его подальше от песка и грязи.