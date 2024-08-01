Срубленное дерево Робин Гуда в Англии снова начало расти

Дерево Робин Гуда в Великобритании начало возрождаться к жизни. Десять месяцев назад платан Сикамор-Гэп, переживший две мировые войны, семь монархов и более 40 премьер-министров, был срублен вандалами.

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Ученые из Национального фонда обнаружили, что из пня проросли восемь новых побегов. В настоящее время их высота составляет от 2 до 4 см, но в будущем каждый из них может стать частью кроны возрожденного дерева.

По мнению специалистов, побеги могут превратиться в новые деревья вокруг уцелевшего пня. Они отметили, что, хотя дерево было срублено, платан не погиб – сохранились основание ствола и корневая часть. Они оказались достаточно жизнеспособными, чтобы пустить новую поросль.

Тем не менее, дерево остается в «хрупком» состоянии, и Национальный фонд намерен принять дополнительные меры для его защиты. Так, они оградят территорию вокруг пня, чтобы избежать уплотнения почвы. Специалисты намерены в течение ближайших лет следить за ростом и развитием побегов.

Сикамор-Гэп находится в низине у остатков стены Адриана – памятника римских времен. Оно считается одним из самых фотографируемых деревьев в стране. Планат получил широкую известность после того, как «снялся» в фильме 1991 года «Робин Гуд: принц воров», сообщает The Daily Mail.

Полиция уже установила личность вандалов, срубивших дерево. Это 38-летний Дэниел Грэм и 31-летний Адам Каррутерс. Им предъявлены обвинения, сумма ущерба от их действий оценивается в 622 191 фунт стерлингов (68,7 млн рублей).

Ранее эксперты вырастили пять клонов дерева, используя черенки, а также 50 саженцев, собранных после вырубки. Они будут готовы к посадке в течение 12-24 месяцев.