На орбите появится первая в мире космическая энергосистема

Американская компания Star Catcher Industries намерена создать первую в мире энергетическую сеть, работающую на орбите. Аппараты, по задумке авторов, должны собирать энергию солнца и передавать ее в концентрированном виде другим спутникам.

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Для этих целей Star Catcher Industries привлекла инвестиции на 12,25 млн долларов. Каждый узел должен будет передавать до 150 кВт энергии одновременно нескольким спутникам, пишет New Atlas.

Для получения энергии клиентам будет достаточно передать данные о местоположении своих аппаратов на орбите. Дополнительных доработок с принимающей энергию стороны не потребуется, поскольку энергетические пучки могут направлять напрямую на существующие солнечные панели.

По расчетам создателей, это позволит увеличить эффективность панелей в пять-десять раз. Это должно примерно в два раза снизить стоимость энергии для клиентов по сравнению с сегодняшними тратами.

Пилотный проект запланирован на конец 2025 года, в дальнейшем Star Catcher Industries намерена создать коммерческий сервис. В компании не разглашают технические детали проекта.