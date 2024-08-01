Россияне назвали худшую мобильную прошивку по качеству анимаций

Портал Mobiltelefon провел опрос среди своих подписчиков, чтобы определить, какая мобильная оболочка имеет худшее качество анимаций. Итоги сравнили с результатами аналогичного опроса, проведенного ранее среди пользователей из Китая.

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Похожий опрос в Китае провел инсайдер UniverseIce. В Китае большинство участников (40%) назвали HyperOS от Xiaomi худшей мобильной оболочкой. За ней следуют One UI (28,4%) и HarmonyOS (13,7%) от Samsung и Huawei соответственно. iOS от Apple получила меньше критики (6,6%), а FlymeOS, ColorOS и OriginOS оказались наименее критикуемыми.

В России HyperOS также получила негативные отзывы (19%), однако One UI, по мнению россиян, оказалась еще хуже, собрав 37,1% голосов. Третьей худшей оболочкой россияне назвали iOS (16,1%). За ней следует FlymeOS (11%) от Meizu.

Отмечается, что ColorOS и OriginOS, как и в Китае, почти не критикуют, что соответствует нашим наблюдениям редакции Mobiltelefon, так как эти оболочки более плавные по сравнению с конкурентами.