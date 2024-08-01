Новый Android-вредонос стирает все данные на устройстве после кражи денег

Новая вредоносная программа для Android не только пытается опустошить банковские счета пользователей, но и полностью стирает данные на устройстве, фактически реализуя деструктивную функциональность вайпера. Зловреду дали имя BingoMod.

Вектор распространения вредоноса — текстовые сообщения. Злоумышленники пытаются замаскировать BingoMod под защитный софт для мобильных устройств.

Изучавшие вайпер исследователи из компании Cleafy считают, что он пока находится в стадии разработки. В частности, авторы пытаются добавить механизм обфускации кода и другие уловки для ухода от детектирования.

В СМС-рассылке, с помощью которой распространяется BingoMod, его представляют под разными именами, призванными придать ему легитимный вид: APP Protection, Antivirus Cleanup, Chrome Update, InfoWeb, SicurezzaWeb, WebSecurity, WebsInfo, WebInfo и APKAppScudo.

При установке вредоносное приложение запрашивает доступ к специальным возможностям операционной системы Android — Accessibility Services. Если пользователь выдаст эти права, зловред сможет получить контроль над девайсом.

Далее BingoMod вытаскивает учётные данные, снимает скриншоты и читает СМС-сообщения — всё это нужно для кражи денег с банковских счетов пользователей.

Специально созданные каналы связи — на сокет и HTTP — позволяют принимать команды и отправлять поток снятых скриншотов. Таким образом, с помощью BingoMod злоумышленники могут проводить удалённую операцию практически в режиме реального времени.

© Anti-Malware.ru

Согласно отчёту Cleafy, BingoMod может удалять защитные программы с устройства, а также блокировать работу определённых приложений, указанных авторами в коде.

Для ухода от детектирования операторы добавили выравнивание и обфускацию кода. Судя по результатам сканирования на VirusTotal, эти методы неплохо работают:

© Anti-Malware.ru

Как мы уже упоминали, BingoMod может стирать всю информацию на устройстве. Для этого оператор должен отправить ему соответствующую команду после кражи всех денег жертвы. За вайпинг отвечает эта часть кода: