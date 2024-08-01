Гендиректор Epic Games раскритиковал полезную функцию Apple

Генеральный директор Epic Games Тим Суини высказался по поводу недоступности функции «Локатор» в Южной Корее и объяснил свое негативное отношение к этой технологии. Об этом сообщает портал iMore со ссылкой на публикацию Суини в соцсети X (ранее Twitter).

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По словам главы Epic Games, несколько лет назад некий ребенок украл его MacBook. С помощью функции «Локатор» он смог определить местоположение устройства, но не стал его возвращать. Суини отметил, что его сильно обеспокоила возможность узнать адрес ребенка, после чего он отключил функцию «Find My» на всех своих устройствах.

«Эта функция является супержуткой технологией слежки и не должна существовать», — заявил Суини.



Суини подчеркнул, что процесс поиска и возврата украденного имущества должен происходить в рамках закона, а не через самосуд. Он также отметил, что никакая система слежения не должна быть активирована без явного согласия пользователя.

Многие пользователи не согласились с позицией Суини, указывая на то, что «Локатор» отслеживал устройство, а не ребенка. Они отметили, что Суини мог обратиться в полицию для возврата MacBook, но он этого не сделал. В ответ Суини заявил, что даже у воров есть право на конфиденциальность.