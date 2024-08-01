Количество жалоб на работу видеохостинга YouTube за утро выросло в семь раз, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.РФ".

На данный момент количество жалоб составляет 1 866.

По данным сервиса, за последние 24 часа порядка 27% жалоб на работу видеохостинга приходятся на Москву, 8% на Санкт-Петербург, 5% на Краснодарский край и Новосибирскую область.

YouTube становится все более популярным на фоне новостей о блокировке

Сбой коснулся пользователей приложения на iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.