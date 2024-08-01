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Huawei открыла предзаказ на гибкую раскладушку Nova Flip. Но ее цена все еще неизвестна

Компания Huawei начала принимать предзаказы на свой новый складной смартфон Nova Flip.

Huawei открыла предзаказ на раскладушку Nova Flip
© Ferra.ru

Внести депозит в размере 100 юаней можно уже сейчас, а полная оплата и старт продаж начнутся 5 августа в 20:30 по пекинскому времени. Официальный запуск устройства запланирован на 6 августа.

Первые 1000 покупателей, оплатившие полную стоимость, получат эксклюзивный подарочный набор Butterbear.

Также клиенты смогут воспользоваться 6-месячной рассрочкой без процентов и принять участие в розыгрыше дополнительных подарков.

Nova Flip будет доступен в четырех цветах: зеленый, розовый, белый и черный. Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и может иметь 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Дизайн устройства включает квадратный внешний дисплей и двойную заднюю камеру.

По слухам, Nova Flip получит процессор Kirin 5G, поддержку быстрой зарядки на 66 Вт и основную камеру на 50 Мп. Ожидается, что телефон будет работать на HarmonyOS и предложит ИИ-функции.

Но что самое интересно, хоть компания и запустила предзаказы, финальной цены новинки все еще никто не знает.

Наука и техника