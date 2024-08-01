Huawei открыла предзаказ на раскладушку Nova Flip

Компания Huawei начала принимать предзаказы на свой новый складной смартфон Nova Flip.

© Ferra.ru

Внести депозит в размере 100 юаней можно уже сейчас, а полная оплата и старт продаж начнутся 5 августа в 20:30 по пекинскому времени. Официальный запуск устройства запланирован на 6 августа.

Первые 1000 покупателей, оплатившие полную стоимость, получат эксклюзивный подарочный набор Butterbear.

Также клиенты смогут воспользоваться 6-месячной рассрочкой без процентов и принять участие в розыгрыше дополнительных подарков.

Nova Flip будет доступен в четырех цветах: зеленый, розовый, белый и черный. Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и может иметь 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Дизайн устройства включает квадратный внешний дисплей и двойную заднюю камеру.

По слухам, Nova Flip получит процессор Kirin 5G, поддержку быстрой зарядки на 66 Вт и основную камеру на 50 Мп. Ожидается, что телефон будет работать на HarmonyOS и предложит ИИ-функции.

Но что самое интересно, хоть компания и запустила предзаказы, финальной цены новинки все еще никто не знает.