В России выросла популярность бытовой техники из Китая

Россияне стали чаще приобретать крупную бытовую технику, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные экспертов и торговых сетей. Отмечается, что в том числе растет популярность произведенных в Китае устройств.

В первые шесть месяцев текущего года рост объема продаж в этом сегменте рынка в денежном выражении год к году составил 19 процентов, рассказал руководитель группы закупок «Крупная бытовая техника» «Ситилинка» Роман Мотин. Число заказов при этом выросло на шесть процентов, а по стиральным машинам денежный оборот за указанный период увеличился сразу на 27 процентов.

Рост спроса на стиральные машины подтверждает и представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов, отметивший, что китайские модели в этом сегменте вытеснили корейские и европейские. По данным «М.Видео-Эльдорадо», представляющие КНР стиральные машины Haier в штуках занимают уже четверть российского рынка.

Ранее стало известно, что производители товаров длительного пользования в США увольняют сотрудников и сокращают производство, чтобы противостоять падению заказов и росту запасов на фоне завершения возникшего во времена пандемии бума, вызванного тем, что потребители, которые сидели дома и не могли тратить деньги на путешествия, рестораны и другие развлечения, активнее скупали бытовую технику, а также товары для ремонта.