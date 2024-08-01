В Google Chrome для Windows появится визуальный поиск с помощью камеры

В браузере Google Chrome для Windows появится функция, которую в этом году компания внедрила в Android. Это визуальный поиск с помощью камеры компьютера под названием Circle to Search.

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Как отмечает портал Android Central, эта ИИ-функция заявлена как составляющая функционала приложения Google Lens, но теперь это будет ещё и одна из возможностей настольной версии браузера. Выполнить поиск с помощью этой функции можно так же, как и в смартфоне: нужно нажать на значок камеры возле поисковой строки, появится подсказка «Выберите что-нибудь для поиска с помощью Google Lens», которая будет мерцать, как в мобильной версии.

После этого можно выделить объект или область на видео, фото, и тогда технология поиска будет искать то, что нужно пользователю.

«Google Lens в Chrome упрощает поиск всего, что вы видите на экране. Ищите в просматриваемом видео, кадре в прямой трансляции или изображении на веб-странице», — сказано в описании функции.



Пока это тестовая функция, доступная в тестовой сборке браузера версии Chrome 128.