Обнаружена ключевая роль молний в возникновении жизни

Ученые Гарвардского университета обнаружили доказательства того, что удары молний от облаков к земле могли сыграть ключевую роль в формировании строительных молекулярных блоков для возникновения жизни на Земле. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Unsplash

Химики провели эксперимент, имитирующий условия на ранней Земле, включая атмосферу, воду и поверхность планеты. Были воспроизведены удары молний в этой среде, что позволило изучить химические реакции, которые происходили в результате этих ударов.

Оказалось, что молнии могли преобразовывать углерод и азот в важные молекулы, такие как оксид углерода, муравьиная кислота, нитрит, нитрат и аммоний, которые могли служить основными элементами для формирования жизни.

Когда исследователи добавили в свою модель минералы, аналогичные тем, что присутствовали на ранней Земле, наблюдалось образование сульфидных минералов, часто встречающихся вблизи вулканов. Также усилились реакции образования аммиака, жизненно важного для биологических процессов.

Результаты исследования показывают, что удары молний от облаков к земле с большей вероятностью могли привести к появлению необходимых для жизни молекул, чем из-за попадания на Землю материалов с комет или астероидов.