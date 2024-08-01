Найдена связь между вымиранием динозавров и стартом эволюции птиц

Международная группа ученых из США, Великобритании и Канады нашла связь между массовым вымиранием конца мелового периода 66 млн лет назад и стартом быстрой эволюции птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Мел-палеогеновое вымирание было вызвано падением на Землю огромного астероида. Эта катастрофа привела к исчезновению динозавров наряду с 75% всех существовавших на Земле организмов.

В новом исследовании команда рассмотрела эволюционную траекторию всех основных групп пернатых и обнаружила ключевые моменты, способствовавшие появлению более чем 10 тыс. ныне живущих видов птиц.

Ученые обнаружили, что погубившее динозавров массовое вымирание вызвало сдвиги в нуклеотидах птичьего ДНК. Например, в течение 3-5 млн после мел-палеогеновой катастрофы выжившие линии птиц имели тенденцию к развитию тела меньшего размера.

Кроме того, изменилось эмбриональное развитие многих видов пернатых, вследствие чего их птенцы стали проклевываться из яиц беспомощными и нуждающимися в кормлении со стороны взрослых.

Исследователи считают, что их открытие позволяет пересмотреть некоторые предположения эволюционной биологии относительно ранней истории птиц.