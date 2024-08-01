В Германии обнаружили тысячи зеленых скелетов

В ходе строительных работ в Нюрнберге (Германия) было обнаружено массовое захоронение жертв чумы 1632-1633 годов. Их остатки оказались окрашены в зеленый цвет.

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В настоящее время найдено уже две тысячи скелетов жертв средневековой болезни. По словам археологов, всего их будет примерно три тысячи, что сделает данное чумное захоронение крупнейшим в Германии.

Зеленый цвет скелетов обусловлен тем, что в данном районе в XIX веке был расположен медный завод, который загрязнял почву отходами производства. Оксиды металлов вместе с дождевой водой просочились под землю и окрасили скелеты жертв чумы в зеленый цвет.

«Мы тоже были удивлены, когда увидели этот цвет. До сих пор мы знали об этом только по костям животных или по намогильным украшениям», – приводит слова археолога Мелани Лангбайн издание Bild.



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